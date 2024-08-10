هجوم غير مبرر على آيتن عامر يثير استغراب الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة آيتن عامر لحملة من الهجوم والانتقادات بعد طرح أغنيتها إفراج عبر موقع الفيديوهات الشهير والمنصات الموسيقية المختلفة، مما دفع بعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بوصف الأمر أنها حملة منظمة للهجوم عليها ومحاولة التشويش على نجاحها في الفترة الأخيرة سواء في الغناء أو التمثيل.



مما دفع بعض من محبي النجمة أيتن عامر بالدفاع عنها من خلال التعليقات حيث كتب أحد المتابعين:" ليه التعليقات السخيفة دي بجد" وكتب آخر:" بغض النظر عن أن الأغنية سكر بس أنتي احلوتي أو ي"

وقد طرحت أيتن أغنيتها الجديدة "إفراج" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، بعد أن قامت بتأجيل طرحها حدادًا على وفاة منتجي سينرجي، ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من الجمهور بمجرد طرح مقطع فيديو من كواليس التصوير وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وحقق نسبة مشاهدة وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهده

قدمت النجمة أيتن عامر أغنية "إفراج" بألحان وتوزيع مختلف وكلمات بسيطة، حيث نالت الأغنية إعجاب الجمهور بعد سماعها، كما لاقت ردود افعال خاصة من البنات حيث أن أيتن عامر تلقن حبيبها السابق درسًا قاسيًا بعدما قام بجرحها وتخبره بأن أي محاولات للعودة لها لن تكون مجدية من خلال كلمات الأغنية وأدائها التمثيلي في الفيديو كليب.

تفاصيل الاغنية



أغنية "إفراج" هي ثاني أغنيات أيتن عامر في موسم الصيف الحالي، وهي من كلمات احمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.



وحققت النجمة أيتن عامر نجاحًا من خلال أغنياتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

"مثيرة للجدل" قدمتها أيتن عامر على طريقة قصف الجبهات، حيث تلقن فتاة درسًا قاسيًا فى النجومية والتريندات والحياة من خلال كلمات الأغنية التى نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى وقاموا بتهنئة أيتن عامر على أغنيتها الجديدة ولون الموسيقى التى تقدمه، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادى، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره فى دبى.

يذكر أن النجمة أيتن عامر تعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، حيث بدأت نشاطها بحفل غنائي قدمته على إحدي البواخر النيلية مؤخرًا، وغنت خلال الحفل عددًا من أغنياتها التى قدمتها فى أعمالها السينمائية والكليبات، منها، "يا ستو أنا"، "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما غنت للنجمتين فيروز ونجاة الصغيرة.

وشاركت أيتن عامر فى شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفى" وشاركها فى البطولة كل من، هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفى، عبد الله الطراروة، ليلى عبد الله، نور الغندور، وغيرهم.

كما شاركت فى مسلسل "جودر" وشارك فى البطولة بجوارها كل من، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.