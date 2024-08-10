قصور الثقافة تشارك فى معرض رأس البر الخامس للكتاب بأكثر من 200...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 08:25 مساءً - تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بأكثر من 200 عنوان في معرض رأس البر الخامس للكتاب، الذي انطلق أمس برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى 17 أغسطس الحالي.

وأكد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حرص قصور الثقافة على المشاركة بمعارض الكتب بالمحافظات كافة خلال فترة الإجازة الصيفية؛ اهتماما منها بالوصول بمنتجها من الإصدارات ذات القيمة الكبيرة والأسعار المخفضة لجميع المواطنين، مشيرا أن المشاركة تأتي في إطار التعاون البناء بين هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، تحقيقا لرؤى وأهداف الوزارة المعنية بالتوعية والتثقيف ونشر الفكر المستنير وبناء الإنسان على أسس سليمة.

ومن الإصدارات التي تشارك بها هيئة قصور الثقافة: كتب الذخائر "البخلاء"، "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام"، "طوق الحمامة"، وروايات آفاق عالمية ومنها "الأحمر والأسود"، "دير بارم"، وإصدارات الهوية ومنها "مصر للمصريين"، "مصر أصل الحضارة"، "تاريخ الصناعة في مصر" ومن ذاكرة الكتابة "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"، "عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر"، "المصريين المحدثين"، "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي"، ومن كتب سلسلة حكاية مصر "الرحلة إلى مصر وفراعنة الفوتوغرافيا"، "قضايا التنوير"، "هيكل وتوفيق الحكيم"، وسلاسل الدراسات الشعبية وآفاق السينما والثقافة العلمية وكتابات نقدية والسلاسل الإبداعية: أصوات أدبية، وإبداعات، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال، بالإضافة إلى إصدارات الفلسفة.

ومن العناوين التي تشارك بها الهيئة ما أصدرته من مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين ومنها مستقبل الثقافة في مصر، من حديث الشعر والنثر، لحظات، مدرسة الأزواج، حافظ وشوقي، قادة الفكر، على هامش السيرة، جنة الشوك، الحب الضائع، وغيرها.

وتتيح هيئة قصور الثقافة في الجناح الذي يشرف على تنفيذه الإدارة العامة للتسويق والمبيعات عددا كبيرا من كتب النشر الإقليمي وتشارك بعدد من عروض فرق الفنون الشعبية ضمن البرنامج الفني للمعرض بخلاف الأنشطة المخصصة للطفل.