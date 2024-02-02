انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر سيارة سكودا كودياك 2024.. بتصميم لايقاوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما تبحث عن الأناقة والتميز والمتانة، فتش وراء سيارة سكودا كودياك 2024، من سيارات الـ SUV التي تأتي بتصميم خيالي لتنافس بقوة في سوق السيارات مع مجموعة متطورة من التجهيزات التي تغازل عشاق الرفاهية والتميز .

سيارة سكودا كودياك 2024

وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج مواصفات وسعر سيارة سكودا كودياك 2024، ونحبس الأنفاس ونستعد لاكتشاف تفاصيل السيارة المميزة التي تخطف القلوب والعقول بتصميم خيالي.

مواصفات سيارة سكودا كودياك 2024

تعد السيارة من فئة سيارات الـ SUV، بتصميم خيالي ذات الحجم الرائع، مع جنوط ذات مقاس كبير الحجم فهي تبلغ 20 بوصة.

تمتلك السيارة الجديدة محرك قوي 1500سي سي TSI بقوة 150 حصان، ولكن الفئة الأعلى تأتي مع محرك 2000 سي سي TDI وبقوة 190 حصان، وأيضا محرك 2000 سي سي TSI وبقوة 200 حصان.

وتأتي السيارة شبكة بحجم كبير للتهوية في الأمام، وأيضا تأتي مع مصابيح أمامية بشكل مميز بسبب كبر حجمها عن سيارات سكودا السابقة.

كما تخطف السيارة القلوب مع الخطوط الأمامية الخاصة بالمحرك في السيارة لتعطي شكلا حادا للغاية مذهل وخطير .

وأيضا تأتي السيارة مع المصابيح الأمامية بالسيارة من قطعتين، وغطاء محرك مميز.

كما تأتي السيارة مع خط سقف مرتفع لضمان مساحة رأس وأيضا جاءت كافية للركاب في الصف الثالث، ومصابيح خلفية أنحف بكثير من سابقتها.

نحبس الأنفاس عندما نكتشف أن السيارة تأتي مع مفاتيح التكييف لها أكثر من استخدام فى التحكم فى الشاشة والتكييف واستخدامات اخرى.

وأيضا من وسائل الترفيه المتطورة جاءت السيارة مع شاشة تعرف باسم Smart Dials

سعر سيارة سكودا كودياك 2024