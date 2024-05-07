انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر سيارة شيري تيجو 3 في مصر.. لمحبي الفخامة والأمان على الطريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجحت سيارة شيري تيجو 3 في اثبات نجاحها في مصر، حيث إنها تجمع بين الفخامة في الشكل والأمان على الطريق، وهو ما يحتاجه سائق السيارة، فهى مزودة بعدد من الإمكانيات الجيدة، وسعرها أقل من 900 ألف جنيه.

يستعرض موقع دوت الخليج ، في هذا التقرير سعر ومواصفات سيارة شيري تيجو 3، لمساعدة الراغبين في الشراء على التعرف على إمكانيات السيارة وسعرها لتحديد هل هى مناسبة مهم أم لا، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

مواصفات شيري تيجو 3

طول السيارة 4.419 مم، وعرض 1.765 مم، 1.651 مم للارتفاع، وقاعدة عجلات بطول 2.510 مم.

محرك سيارة سعة 1.500 سي سي.

ناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم.

السيارة مزودة بزر تشغيل وإيقاف السيارة.

تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات هواء للمقاعد الخلفية.

السيارة بها فتحة سقف.

عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

شاشة وسطية قياس 8 بوصة مع إمكانية عرض الهاتف عليها.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD.

حساسات ركن خلفية.

مصابيح ضباب أمامية.

سعر سيارة شيري تيجو 3