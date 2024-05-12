"انسي تمن البنزين ووفر نقودك".. شاومي الصينية تصنع سيارة تسير 800 كيلو في الشحنة شاهد السيارة الكهربائية الجديدة SU7!!

انت الأن تتابع خبر "انسي تمن البنزين ووفر نقودك".. شاومي الصينية تصنع سيارة تسير 800 كيلو في الشحنة اتفرج السيارة الكهربائية الجديدة SU7!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة شاومي التي أنتجت سابقا العديد من الهواتف الذكية عن مواصفات السيارة الجديدة التي سوف تطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة وذلك تبعا لبعض التصريحات التي أعلن عنها رئيس الشركة، ويصل سعرها إلى 500 ألف يوان صيني ، بالإضافة إلى أنها سوف تحدد نطاقها السعري الرسمي عبر الأيام القادمة، بالإضافة إلى أنها صرحت باستعدادها في تلقي طلبات الشراء للسيارة التي تسمى ب (SU7)، وإس يو التي تعد اختصارا Speed Ultra.

مواصفات سيارة شاومي الصينية الكهربائية الجديدة