"انسي تمن البنزين ووفر نقودك".. شاومي الصينية تصنع سيارة تسير 800 كيلو في الشحنة شاهد السيارة الكهربائية الجديدة SU7!!

انت الأن تتابع خبر "انسي تمن البنزين ووفر نقودك".. شاومي الصينية تصنع سيارة تسير 800 كيلو في الشحنة اتفرج السيارة الكهربائية الجديدة SU7!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة شاومي التي أنتجت سابقا العديد من الهواتف الذكية عن مواصفات السيارة الجديدة التي سوف تطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة وذلك تبعا لبعض التصريحات التي أعلن عنها رئيس الشركة، ويصل سعرها إلى 500 ألف يوان صيني ، بالإضافة إلى أنها سوف تحدد نطاقها السعري الرسمي عبر الأيام القادمة، بالإضافة إلى أنها صرحت باستعدادها في تلقي طلبات الشراء للسيارة التي تسمى ب (SU7)، وإس يو التي تعد اختصارا Speed Ultra.
مواصفات سيارة شاومي الصينية الكهربائية الجديدة
- وتزايدت التسريبات حول سيارة شاومي الصينية الكهربائية الجديدة منذ أن أعلنت شركة الشامي عن هذه السيارة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى أن تكون من أكبر 5 شركات لصناعة السيارات في العالم
- ، والجدير بالذكر أن هذه السيارة اعتمدت شركة شاومي في تصنيعها على التكنولوجيا المتقدمة، وأن تمتاز بأقصى سرعة تتجاوز سيارة تيسلا، وسيارات بورشه الكهربائية.وأعلنت أيضا الشركة أنه سوف تستثمر 10 مليارات دولار في السيارات، وتعد تلك السيارة الوحيدة التي حصلت على موافقة السلطات التي ترددت في بأداء الأمر نظرا لوجود أنواع متعددة من السيارات في السوق.تسريبات بخصوص سيارة شاومي الصينية الكهربائية الجديدة
- قامت متاجر شاومي الصينية بعرض سيارة شاومي الصينية الكهربائية الجديدة منذ يوم الاثنين الماضي في كافة معارضها، بالإضافة إلى أنها أتاحت الشركة أيضا تطبيق يسمى ب شاومي كار بكافة المتاجر الصينية، وستتوفر هذه السيارة في نسختين هماإحداهما تصل بقيادة إلى 668 كيلومترا خلال شحنة واحدة، وبينما الأخرى قد تصل إلى 800 كيلومتر.
- وتحاول شركة شاومي المصنعة للهواتف الذكية تصنيع عدد كبير من السيارات الكهربائية وذلك بسبب عدم ازدياد الطلب على الهواتف الذكية، وهذه هي خطتها التي أعلنت عنها لأول مرة في عام 2021م، وقامت شركة شاومي بعمل شراكة مع كافة شركات صناعة السيارات المتخصصة في تطوير السيارات الكهربائية مثل شركة الاتصالات العملاقة هواوي، شركة محركات البحث بايدو.