نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوفينيا تحقق إنجاز تاريخي لأول مرة على حساب إنجلترا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب سلوفينيا إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في مشوار أمم أوروبا بعد التعادل أمام منتخب إنجلترا في لقاءات الجولة الثالثة من عمر البطولة المقامة حاليًا في ألمانيا.

وتشهد المجموعة الثالثة أحداثًا ناريًا من أبرزها تعادل سلوفينيا أمام إنجلترا وتأهله للأدوار الإقصائية من أجل الاستمرار في بطولة يورو 2024.

وتعادل سلوفينيا سلبي ضد إنجلترا في المباراة التي احتضنها ستاد راين إنرجي في ألمانيا وهي المُباراة التي جعلت من سلوفينيا يحقق إنجاز تاريخي خلالها.

وبحسب الإحصائيات الواردة، فإن تأهل سلوفينيا لدور الستة عشر هو إنجاز تاريخي لم يحققه المنتخب في مشواره الكروي ببطولة يورو 2024.

ترتيب مجموعة إنجلترا وسلوفينيا بعد مباريات اليوم

1- إنجلترا برصيد خمس نقاط

2- الدنمارك برصيد ثلاث نقاط

3- سلوفينيا برصيد ثلاث نقاط

4- صربيا برصيد نقطتين