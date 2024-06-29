نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد عبد اللطيف: عودة الزمالك للدوري مكسب للكرة المصرية.. وخرجنا ببعض المكاسب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق ببيان القلعة البيضاء، الذي أعلن من خلاله الأبيض العودة لاستكمال مبارياته في بطولة الدوري العام.



وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيان الزمالك محترم، وتمت كتابته بشكل محترم، ومجلس الإدارة لن يصدر بيانًا نعلق عليه بشكل سيء، لأنه يحترم جميع المؤسسات".



وتابع: "عودة نادي الزمالك للدوري مكسب للكرة المصرية، الكرة في مصر هي أهلي وزمالك، والنادي أوضح في بيانه أنه خرج ببعض المكتسبات".



وأضاف: "الزمالك من الناحية الفنية به العديد من اللاعبين المميزين، ولكن مع الإصابات تصبح هناك أزمة، نظرًا لعدم وجود البديل الجيد".



واختتم وليد صلاح عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ستكون قوية، والدوري لا توجد به مباراة سهلة، وعلى اللاعبين الالتزام بتعليمات الجهاز الفني".