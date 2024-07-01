حودة بندق ينشر صورا رومانسية مع زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر جودة بندق صورة رومانسيه مع زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق قائلا:' الهدية الحقيقية وصلت

طرح مطرب المهرجانات الشعبية حودة بندق، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أنا هدية"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية

وأغنية أنا هدية من كلمات احمد يوسف، ميكس وماستر هاني محروس، توزيع زياد وائل.

طرح المطرب الشعبي حودة بندق، مؤخرًا، أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "المرايا"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية.

والأغنية من كلمات وألحان محمود العربي، توزيع أحمد الخضري، كيبورد ربيع جمال، إخراج زيزو الأسود، انتاج سكر مصر

كلمات الأغنية

حاسس بغزة في قلبي

سكاكين تقطّع فيا

دموعي نازلين على خدي

ما كفايه بقا يا عينيا





عمال بداري في اوجاعي