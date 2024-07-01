نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الريان القطري يسهل الطريق على الزمالك ويعلن رحيل أشرف بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مساء اليوم الأحد نادي الريان القطري، رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، عن صفوف الفريق الأول، عقب انتهاء مدة تعاقده.

رحيل أشرف بن شرقي

وقام الريان القطري بنشر على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة المغربي أشرف بن شرقي وعلق: «شكرًا أشرف بن شرقي».

وأختتم: «تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في المستقبل».

وكان قد كشفت بعض التقارير الصحفيه بإن هناك اهتمام من قبل نادي الزمالك من إعادة المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك بن شرقي مع فريق الريان خلال 21 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.