نجوى كرم تتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن زواجها المفاجئ

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت النجمة اللبنانية نجوى كرم في السيطرة على المشهد الإعلامي والفني بعد ظهورها برفقة رجل الأعمال عمر الدهماني،والاعلان عن زواجها أثناء تقديمها لأحدث حفلاتها في رومانيا.



ويبرز دوت الخليج الفني القصة الكاملة وراء زواج نجوى كرم



بدأ قصة حب عمر الدهماني مع نجوى كرم عام 2017، وعاشا قصة حب جميلة لمدة أربعة سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسميا.

حيث تزوج الدهماني وانفصل مرتين، ولديه ولدين وهو رجل الأعمال الإماراتي عمره 43 عاما ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني"، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التى نظمت حفل رومانيا.



ظهر معها فى حفلها بالمانيا لأول مرة وشارك الإعلامي نيشان، متابعيه مقطع فيديو التقطته قبل ظهور نجوى كرم على المسرح لإحياء حفلها، إذ ظهر فيه الفنانة اللبنانية برفقة عمر الدهماني، ويعتبر هذا الظهور الأول للثنائي بعد تداول عدة أنباء خلال الفترة الماضية تفيد بزواجهما.

وفور نشر نيشان الفيديو، تفاعل الجمهور مع ظهور الثنائي مؤكدين أن كلاَ منهما يبدو مناسباَ للاَخر، خاصة بعد أنباء زواجهما.

آخر أعمال نجوى كرم



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة اللبنانية نجوى كرم، هو ألبوم كاريزما، والتي قدمت خلاله 7 أغاني، وهم زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريزما، والذي حقق الألبوم نجاحات واسعة فور إصداره.

