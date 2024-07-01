أمريكا تعلن تدمير 3 زوارق مسيرة تابعة للحوثين في البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - ضرب مواقع الحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أننا دمرنا ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للحوثين في البحر الأحمر.





وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، تدمير 7 مسيرات ومحطة تحكم أرضية في مناطق سيطرة الحوثيين. قال الجيش الأمريكي، إنه دمر منصتي إطلاق صواريخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

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