عاجل.. ثروت سويلم يكشف حقيقة رحيل عامر حسين عن لجنة المسابقات بنهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، حقيقة رحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بنهاية الموسم الجاري، ومدى صحة تحويله للجنة الانضباط بسبب الزمالك.

حقيقة رحيل عامر حسين عن لجنة المسابقات

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "رابطة الأندية لن تعتمد علي قرارها سوي باللوائح والقوانين ومش بناخد بكلام حد".

وتابع: "سنتخذ قرار رابطة الأندية بشأن مباراة بيراميدز وسموحة غدا فى اجتماع لنا، وفقا للائحة المسابقات والتي تقول إعادة المباراة".

وشدد: "رابطة الأندية حريصة علي منح الجميع حقوقهم بكل عدل وشفافية ".

وأضاف: "الأزمة التحكيمية بسبب وجود رئيس لجنة الحكام أجنبي بعيد عن ثقافتنا".

وأكمل: "كل ما يكون رئيس لجنة الحكام أجنبي ستزداد الأزمات التحكيمية ".

وأكد سويلم: "بيريرا سيرحل نهاية الموسم ( هيوحشنا )".

وأردف: "الموسم الحالي هو نهاية استقدام رئيس لجنة حكام أجنبي فى اتحاد الكرة".

وأوضح: "غير حقيقي رحيل عامر حسين عن المسابقات أو أن الموسم الحالي هو الاخير وهو قدم الكثير للكرة المصرية ".

واستطرد: "لا يوجد تفكير أو طرح لأن يكون الموسم الحالي هو الاخير لعامر حسين".

واختتم ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، حديثه قائلًا: "الكلام عن تحويلي إلى لجنة الانضباط غير حقيقي واحترم نادي الزمالك".