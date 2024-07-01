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أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على رغبة مسئولي القادسية الصاعد حديثا للدوري السعودي في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم جالاتا سراي التركي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

إيكاردي على رادار الدوري السعودي

أوضحت صحفية اليوم السعودية أن القادسية قدم عرضا تبلغ قيمته 20 مليون يورو ويصل إلى 25 مليون يورو بالحوافز من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن القادسية قدم عرضا لمدة موسمين يبلغ قدره نحو 50 مليون يورو بالحوافز من أجل الفوز بخدمات ماورو إيكاردي من جالاتا سراي التركي خلال الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة السعودية أن ماورو إيكاردي يقيم حاليا العرض المقدم من القادسية خاصة في ظل حصوله على راتب جيد.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن ماورو إيكاردي يرتبط بعقد مع جالاتا سراي التركي يمتد حتى صيف 2025.