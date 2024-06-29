نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تقرير حكم المباراة يمنح بيراميدز الفوز على سموحة وفقا للائحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد سلامة ميدو، حكم مباراة سموحة وبيراميدز، التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، أن المباراة تم إلغاؤها بسبب انقطاع التيار الكهربائي وليس الحريق الذي نشب بملعب اللقاء.

تقرير حكم المباراة يمنح بيراميدز الفوز

وذكر محمد سلامة، في تقريره الخاص بالمباراة أنه انتظر 45 دقيقة ثم قرر إلغاؤها بسبب انقطاع التيار الكهربائي وليس الحريق الذي نشب في ملعب اللقاء.

ووفقا للائحة يفوز بيراميدز باللقاء بهدفين دون رد، حيث تنص على أنه في حال انقطاع تيار الكهرباء ينتظر حكم المباراة لمدة 45 دقيقة ثم يعلن نهاية اللقاء بفوز الفريق الضيف بهدفين دون رد.