جدة - نرمين السيد - استهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة

أعلن دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، رصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي وإصبع الجليل ووقوع أضرار في أحد المباني، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن شهود عيان، قالوا في وقت سابق من اليوم، إن مروحية عسكرية إسرائيلية هبطت في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة لنقل جنود مصابين من غزة.

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