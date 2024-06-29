الهيدروجين الأخضر.. ثمار استراتيجية إنتاجه في مصر (إنفوجراف)

تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، خلال يومي 29 و 30 يونيو المقبلين.





ويتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين.

وفي الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" ثمار استراتيجية الهيدروجين الأخضر إنتاجه في مصر، إذ إن الهدف متوسط الأجل يصل لـ 20 ألف طن هيدروجين.

كما أن الهدف طويل الأجل يصل إنتاج 220 ألف طن هيدروجين أخضر 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويا.