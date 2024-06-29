- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - مشروعات الهيدروجين الأخضر
ويتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين.
وفي الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" ثمار استراتيجية الهيدروجين الأخضر إنتاجه في مصر، إذ إن الهدف متوسط الأجل يصل لـ 20 ألف طن هيدروجين.
كما أن الهدف طويل الأجل يصل إنتاج 220 ألف طن هيدروجين أخضر 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيدروجين الأخضر.. ثمار استراتيجية إنتاجه في مصر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.