نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الحريق.. رابطة الأندية تُناشد الجهات الأمنية بتقديم موعد مباراة الداخلية والاتحاد غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحركت رابطة الأندية المحترفة اتجاه مباراة الداخلية والاتحاد السكندري التي تقام غدًا على ستاد الإسكندرية، بمناشدة الجهات الأمنية بتقديم موعد المواجهة، بعدما تضرر الاستاد من الحريق الذي نشب اليوم الجمعة.

رابطة الأندية تُناشد بتقديم موعد مباراة الداخلية والاتحاد

وخاطبت رابطة الأندية الجهات الأمنية لتقديم موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الداخلية إلى الساعة 4 عصر الغد، بدلا من 7 مساء، نظرًا لتأثير حريق استاد الإسكندرية على أبراج الإضاءة.

وخوفا من اي تجنبات تؤثر على المواجهة تنتظر رابطة الأندية رد الجهات الأمنية المختصة لتقديم موعد المواجهة.

وأعلن رئيس رابطة الأندية أحمد دياب إعادة مباراة سموحة وبيراميدز مرة أخرى بسبب ما حدث في ستاد الإسكندرية موضحا أنه سيتم وضعها تحت بند الظروف القهرية وبالتالي يتم إعادتها مرة أخرى.

وأعلن الحكم الغاء مباراة سموحة وبيراميدز، معلنا صافرة انتهاء المواجهة وتوقفها بسبب اندلاع الحريق في ستاد الإسكندرية الذي استضاف مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر فور وجود حريق توجهت سيارة الإطفاء لمحاولة السيطرة على الوضع الحادث كما تواجدت عربات الإسعاف أيضا خوفا من وجود أي إصابات.

أشتعلت النيران في مباراة سموحة وبيراميدز في المبارة التي اقيمت على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتوقفت المباراة في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة ال 51 توقفت احدث الشوط الثاني بين فريق سموحة وبيراميدز، بسبب النيران التي ملأت ستاد الإسكندرية وتوقف اللاعبين عن المباراة بسبب وجود حريق في الملعب.

وامتلأت مقصورة الصحفيين بالدخان المتطاير في مباراة سموحة وبيراميدز عقب اشتعال حريق داخل غرفة التحكيم في الكابلات.