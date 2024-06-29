نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يقبل استقالة معتمد جمال ويعلن تعيين طلعت محرم بدلًا منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على قبول اعتذار الكابتن معتمد جمال عن الاستمرار مع الفريق، وعدم توليه منصب المدير الفني للفريق.

المقاولون العرب يقبل استقالة معتمد جمال

وقد تقدم الكابتن معتمد جمال، باعتذاره، وقرر الرحيل عن تدريب المقاولون العرب، عقب انتهاء مباراة البنك الأهلي.

وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة المقاولون العرب إسناد المهمة للكابتن طلعت محرم.

وتلقى فريق المقاولون العرب هزيمة ثقيلة من نظيره البنك الأهلي في المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف ليتم وضعه في موقف خطير في ترتيب الدوري المصري.