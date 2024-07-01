نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي.. مبلغ مالي كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تفاصيل تجديد عقد النجم الدولي محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما أعلن المارد الأحمر أمس السبت

تفاصيل تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

وأكد كريم رمزي في برنامجه " رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد هاني جدد عقده مع النادي الأهلي، لمدة ثلاث سنوات قادمة، واللاعب أنهى كافة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالعقد الجديد ".

واكمل:" محمد هاني أبدى سعادته على استكمال مشواره الكروي مع النادي الأهلي، وسيتقاضى اللاعب 38 مليون جنيه في 3 مواسم، بواقع 12 مليون في الموسم الأول؛ 13 في الموسم الثاني، و14 بالموسم الثالث.

ثم اختتم كريم رمزي: "محمد هاني كان يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه في 3 مواسم، ولكن إدارة النادي الأهلي قد رفض ذلك المبلغ؛ واتفقوا على تقاضيه 38 مليون فقط".