طارق مصطفى ينتقد إدارة الكرة المصرية ويطالب باحترام البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

ندد طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، الإدارة العشوائية للكرة المصرية ويؤكد على ضرورة احترام دور البنك الأهلي كراعي للدوري المصري.

أعرب مصطفي خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، عن استيائه من تأجيل مباراة فريقه مع سموحة دون استشارته، مؤكدًا أنه لن يشارك في أي مباراة بالدوري قبل حل هذه المشكلة.

وأضاف طارق أنه قد أعد قائمة الفريق والتحضيرات لمواجهة سموحة، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي يجب أن يحظى بالاحترام الذي يستحقه كنادي كبير في الكرة المصرية.

وفي تصريحاته، انتقد المدير الفني عدم وضوح اللوائح الرياضية في مصر والقرارات العشوائية التي تؤثر سلبًا على الأندية الكبيرة مثل البنك الأهلي.

واختتم مصطفى تصريحاته بدعوته إلى إصلاحات جذرية في إدارة الكرة المصرية لضمان المساواة والشفافية لجميع الأندية.