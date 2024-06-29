حسين الشحات يدون اسمه داخل قائمة الـ100 بالنادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكتابه اسمه ضمن قائمة اللاعبين المسجلين لعدد ١٠٠ هدف بالقميص الأحمر وذلك بعد تسجيله هدفي انتصار النادي الأهلي على فاركو بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاثة بنتيجة هدفين لهدف، سجل للأهلي حسين الشحات هدفين في الدقيقتين 39 و57 من المباراة، فيما قلص جيفرسون إينكادا الفارق لصالح فاركو بهدف في الدقيقة 59، من مواجهة الجولة 28 في البطولة.

ليحتل أصحاب الرداء الأحمر المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، بفارق 15 نقطة و6 مباريات أقل عن بيراميدز متصدر الترتيب.

حسين الشحات يصل للهدف رقم ١٠٠ مع الأهلي

وبتسجيل حسين الشحات الملقب بالنينجا الهدف الأول لفريقه في شباك فاركو وصل نجم الأحمر للمساهمة التهديفية رقم 100 في مسيرته مع الأهلي، خلال 222 مباراة في مختلف البطولات والمنافسات المحلية والقارية والعالمية.

حيث جاءت مساهماته التهديفية، بواقع 56 هدفًا و45 أسيست، بعد الهدف الثاني والذي سجله في الدقيقة 57 من المباراة التي حملت الرقم 222 في مشوار اللاعب مع الأهلي منذ انضمامه للفريق في يناير 2019.

فيما وصلت مساهماته التهديفية للرقم 55، بواقع 30 هدفًا و25 تمريرة حاسمة، خلال 120 مباراة في بطولة الدوري.

بطولات الشحات مع الأهلي

وتوج الشحات بعدد ١٥ لقبًا منذ انضمامه لزعيم إفريقيا خلال الميركاتو الشتوي لموسم 2019 / 2020 ومن أبرزها دوري أبطال إفريقيا 4 مرات وكأس السوبر الإفريقي مرتين، وحقق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات.