أحمد سالم: سيتم إصدار بيان خلال 48 ساعة يخص مشاركة الزمالك في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي الأبيض كان يهدف لتحريك المياة الراكدة وتحقيق العدالة في منظومة الكرة المصرية.

هل يشارك الزمالك في الكونفدرالية؟

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تم إحالة حكام مباراة الزمالك والمصري للتحقيق تنفيذًا لطلب النادي، وحدثت تفاهمات مع رابطة الأندية بشأن ترتيب مباريات الدوري".

وأضاف: "أقول لجماهير الزمالك أن صانع القرار يكون لديه معلومات معينة تؤثر في تحديد المسار، وسيتم إصدار بيان خلال 48 ساعة يخص مشاركة الزمالك في الكونفدرالية".

وأوضح: "تم تفسير التحقيق مع محمد عواد بشكل خاطئ واللاعب في قائمة الزمالك أمام سيراميكا".