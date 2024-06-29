نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة أكرم توفيق وموقف المصابين بعد مباراة فاركو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أكرم توفيق لاعب الفريق، تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، ويخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.
موقف مصابين الأهلي بعد مباراة فاركو
وواصل جاب الله حديثه عن الحالات الطبية للمصابين، موضحًا أن علي معلول بدأ في المرحلة الأولى من التأهيل بعد الإصابة في وتر أكيلس وإجرائه جراحة خلال الفترة الماضية.
وتطرق إلى الحديث عن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مؤكدًا أن اللاعب تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخوض المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي.
وأكد طبيب الأهلي أن إصابة عمر كمال عبارة عن شد في العضلة الأمامية، ومنتظر مشاركته في التدريبات الجماعية خلال فترة زمنية قصيرة.
وفاز النادي الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.