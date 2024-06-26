نهاد عبد الوهاب.. قصة سيدة مصرية تحول المخلفات إلى تحف رائعة

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» تقريرًا تليفزيونيًا يتناول قصة إبداع سيدة مصرية تُدعى نهاد عبد الوهاب، التي تُدرب على الأشغال اليدوية في مجال إعادة التدوير، حيث تحول المخلفات إلى تحف فنية رائعة.





تحدثت نهاد في التقرير عن بداياتها في هذا المجال، مشيرة إلى أن فكرة إعادة التدوير بدأت معها منذ الطفولة، وأنها كانت تقرأ مجلة ميكي، وتستمتع بصفحة "اصنع بنفسك" التي كانت مليئة بالأفكار لصنع المجسمات من قصاصات الورق، وكانت تجد سعادة كبيرة في إنجاز هذه الأشكال.

مع مرور الوقت، ازدادت نهاد اهتمامًا بهذا المجال وقررت التوسع في دراسته، ولم تتخيل أبدًا أن إعادة التدوير ستصبح مجال عملها. لكنها بدأت تسأل نفسها عن كيفية إعادة تدوير المهملات وتحويلها إلى منتجات فنية تستخدم في الديكور.

قالت نهاد إنها تلقت عروضًا لتقديم تدريبات في إعادة التدوير، ووجدت نفسها مغرمة بهذه الفكرة. بدأت العمل على إعادة تدوير مختلف أنواع الخامات وتحويلها إلى قطع فنية يمكن استخدامها في الديكور، مستمتعة بكل خطوة من هذه العملية الإبداعية.