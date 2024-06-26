- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - نهاد عبد الوهاب
تحدثت نهاد في التقرير عن بداياتها في هذا المجال، مشيرة إلى أن فكرة إعادة التدوير بدأت معها منذ الطفولة، وأنها كانت تقرأ مجلة ميكي، وتستمتع بصفحة "اصنع بنفسك" التي كانت مليئة بالأفكار لصنع المجسمات من قصاصات الورق، وكانت تجد سعادة كبيرة في إنجاز هذه الأشكال.
مع مرور الوقت، ازدادت نهاد اهتمامًا بهذا المجال وقررت التوسع في دراسته، ولم تتخيل أبدًا أن إعادة التدوير ستصبح مجال عملها. لكنها بدأت تسأل نفسها عن كيفية إعادة تدوير المهملات وتحويلها إلى منتجات فنية تستخدم في الديكور.
قالت نهاد إنها تلقت عروضًا لتقديم تدريبات في إعادة التدوير، ووجدت نفسها مغرمة بهذه الفكرة. بدأت العمل على إعادة تدوير مختلف أنواع الخامات وتحويلها إلى قطع فنية يمكن استخدامها في الديكور، مستمتعة بكل خطوة من هذه العملية الإبداعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهاد عبد الوهاب.. قصة سيدة مصرية تحول المخلفات إلى تحف رائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.