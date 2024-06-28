العالم اليوم - ترامب: بايدن ألحق الإذلال بأمتنا عالميا ولا أحد يحترمه كقائد

انتم الان تتابعون خبر ترامب: بايدن ألحق الإذلال بأمتنا عالميا ولا أحد يحترمه كقائد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 11:22 مساءً - اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كلمة أمام أنصاره في فيرجينيا يوم الجمعة، أن التصويت لصالح الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة بنوفمبر، هو تصويت على الكارثة والدمار والفوضى.

وفيما يلي أبرز ما قاله ترامب في كلمته: - كان لدينا نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير بلدنا. - بايدن يستخدم العدالة سلاحا من أجل البقاء في السلطة. - السؤال هو إن كانت الولايات المتحدة ستصمد 4 سنوات أخرى مع جو بايدن. - بايدن عاجز أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية. - بايدن ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد. واشتبك بايدن وترامب مساء الخميس في مناظرة تناولت موضوعات منها الإجهاض والهجرة وهجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول. وواجه بايدن البالغ 81 عاما صعوبة في تبديد القلق المحيط بسنه في مناظرة حادة اتسمت بإهانات شخصية وأداء متعثر للرئيس الأميركي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب: بايدن ألحق الإذلال بأمتنا عالميا ولا أحد يحترمه كقائد .. في رعاية الله وحفظة