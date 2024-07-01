نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ثورة 30 يونيو.. شحتة كاريكا: إحنا خدامين بلدنا.. وترابها بـ ملايين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى مطرب المهرجانات شحتة كاريكا سعادته بإقامة حفل مشترك مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان "في حب مصر"، الذي أقيمت في ممشى سيتي بارك أكتوبر.

وقال شحته كاريكا قبل بدء الحفلة: “لازم ندي الناس سعادة وفرحة، بلدنا فيها مشاكل لازم نساعد الناس علشان الدنيا تعدي، الدنيا برا بايظة وأنا سمعت أوروبا الفترة اللي فاتت، تراب بلدنا بـ ملايين، إحنا بنحاول نسعد الناس على قد ما نقدر، لازم نساعد بعض علشان نقوم، الدنيا خربانة برا ومحدش مستوعب، لو حصل حاجة هنا هنقول يا ريتنا، إحنا خدامين بلدنا".

وتابع حديثه قائلا: "إحنا لازم نساعد بعض ويبقى عندنا حماس وقوة، ومهما يحصل إحنا راضيين ومصر حلوة، الناس لازم تفهم أن في ضغط على البلد والبلد دي مذكورة في القرآن لحد يوم الدين، إحنا مش هنغير حاجة إحنا وسيلة في الحياة".

وأضاف "كاريكا": "السوشيال ميديا خربت الدنيا وبنحاول نوصل الرسالة للناس، إحنا لازم نساعد بلدنا حتى لو فيها نار إحنا هنطفيها، إحنا قد أي حد، والشعب لازم يفهم أن ربنا رحيم بينا، والله لفيت العالم وملقتش أحلى من البلد دي، لازم نشتغل ونساعد بعض، مصر في أزمة ولازم تعدي".

وأختتم حديثه قائلا: "لما كنا في الثورة اتبهدلنا وقومناها في سنين، بإذن الله مصر منصورة لـ يوم الدين، أنا بحب بلدي وماليش دعوة بـ غيري، ما ضاقت إلا ما فرجت".