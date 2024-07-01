نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز إينو يكشف عن استيائه من إدارة الزمالك ويناقش تداعيات قراراتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب معتز إينو، نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه من قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا.



أكد إينو خلال تصريحاته مع مجدي عبد الغني على قناة الشمس، أن طلبات الزمالك لم تُنفذ بالشكل الصحيح، معبرًا عن عدم رضاه عن كيفية تعامل الإدارة مع المتطلبات النادي.

وأوضح نجم الأهلي أن قرار عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي جاء بسبب "الخوف"، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك يُعتبران هرمين في كرة القدم المصرية.

أبدى إينو استيائه من رفض جماهير الزمالك حضور مباراة سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى عدم رضاهم عن القرارات التي تم اتخاذها بالعودة للمنافسات في الدوري الممتاز.

في ختام تصريحاته، أكد إينو على أهمية تنفيذ متطلبات النادي بشكل صحيح ومنطقي، لضمان استمرارية نجاحات الزمالك في المستقبل.