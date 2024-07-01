نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عواطف حلمي تتصدر تريند جوجل بسبب شائعات كاذبة عن تواجدها بدار المسنين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة عواطف حلمي قائمة البحث الأكثر شيوعًا على محرك البحث العالمي جوجل في الساعات الأخيرة.



ويرجع ذلك إلى انتشار أخبار مفبركة عن تواجدها في دار للمسنين، مما أثار حالة من القلق والاستياء بين جمهورها.

وسارعت الفنانة عواطف حلمي إلى نفي هذه الأخبار الكاذبة، مؤكدة أنها بصحة جيدة، وأوضحت أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها تعتبرها محاولة للنيل منها وإثارة الجدل حول اسمها.

وطالبت عواطف حلمي جمهورها بعدم التصديق لهذه الأخبار المغرضة، وأعربت عن شكرها للجماهير على دعمهم المتواصل لها طوال مسيرتها الفنية.

معلومات عن عواطف حلمي



تخرجت عواطف حلمي من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل والتحقت بمسرح التليفزيون، ثم التحقت بفرقة "مسرح الحكيم".

زيجات عواطف حلمي

تزوجت عواطف حلمى من مهندس الديكور المسرحي مجدي رزق، رزق الثنائي بابنتهما أماني وابنتهما جيهان، وتوفي زوجها عام 2011.



أبرز أعمالها السينمائية

كما نجحت عواطف حلمي بالكثير من الأعمال الفنية السينمائية أبرزها: "بحلم يا دنيا، ألوان السما السبعة، حين ميسرة، هى فوضى، خالى من الكولسترول، وغيرها من الأعمال.

ولم يقتصر نجاحها على الأفلام فقط بل امتدت نحو الأعمال الدرامية ومن أهم المسلسلات التى شاركت فيها: "رأفت الهجان، ليالى الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، حدائق الشيطان، رأس الغول، كلبش، وغيرها من الأعمال.