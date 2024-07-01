نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر صورا من حفل ختام موازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان صور من حفل ختام مهرجان موازين من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق رمضان قائلا:" من حفل ختام موازين الحمدلله

سبق أن اعتذر محمد رمضان عن إقامة حفله في مهرجان موازين حدادًا على وفاة والدة ملك المغرب، لكن إدارة المهرجان أبلغته برفض الاعتذار وألزمت بإقامة الحفل بناءً على قرار ملكي، وقد أعلن رمضان عن ذلك من خلال مقطع فيديو على حسابه في الإنستجرام.

يواصل محمد رمضان تصوير فيلم "أسد أسود" الذي سيعرض قريبًا، ويشاركه في البطولة ماجد الكدواني وشريف سلامة وخالد الصاوي ورزان جمال، الفيلم من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب.

تدور أحداث فيلم "أسد أسود" في حقبة المماليك عام 1280 ميلادية، حيث يقوم محمد رمضان بقيادة ثورة العبيد، ويتضمن الفيلم العديد من مشاهد الأكشن والمغامرات.