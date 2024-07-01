نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم سامي تهنئ زوجها بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة ريم سامي زوجها عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام بمناسبة عيد ميلاده حيث قامت بنشر فيديو يحتوي على مجموعة من المقاطع والصور بينهم وعلقت عليه “ كل سنة وانت طيب يا صديقي السرطان.. أحبك كثيرًا يا حبيبي ”

ريم سامي وزوجها

وانهالت عليها التعليقات أبرزهم الفنانة مي عمر التي كتبت "ماشاء الله"

و أيضًا علقت الفنانة ملك أحمد زاهر “ ماشاء الله ”

https://www.instagram.com/reel/C82p_pAopdv/?igsh=MWkwNnBkYXV1aG14cA==

آخر أعمال ريم سامي

من جانب آخر تغيبت ريم سامي عن السباق الرمضاني ٢٠٢٤ وذلك لتواجدها قبل السباق الرمضاني بمسلسل “ حدوتة منسية ” الذي حقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل حدوتة منسية "

العمل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.