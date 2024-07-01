نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا وهذه علاقتي مع الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مدى علاقته ببعض لاعبي النادي الأهلي، في ظل التوتر التي تشهده دائما المنافسة بين القطبين.

وارتبط اسم زيزوفي بعض الفترات بالانتقال إلى صفوف الأهلي.

- زيزو يتحدث عن نجوم الأهلي

وأكد أحمد سيد زيزو في تصريحات عبر شاشة ام بي سي مصر مع ابراهيم فايق:" للأهلي يمتلك جمهور مرعب فريق كبير، وتوجد دائما بدوري أبطال إفريقيا".

وأشار:" بالمنطق، الزمالك بعيد عن المنافسة هذا الموسم على لقب الدورى المصري، والأهلي الأقرب لحسم اللقب بحكم خبرته الواسعة في التتويج بالبطولات".

وتابع:" إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا، ولو احترف في أوروبا مع محمد عبد المنعم، هيكسروا الدنيا".

وأختتم: "محمد الشناوي أخويا الكبير ودايما بنتكلم مع بعض، شخصية جميلة وكابتن بحق وحقيقي".