نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح الحصيني.. تعرف على السيرة الذاتية للسفير السعودي الجديد لدى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "دوت الخليج" الإلكتروني، السيرة الذاتية للسفير صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين الجديد لدى مصر، وذلك بعد أيام من تسليم أوراق اعتماده رسميًا إلى سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال استقباله في مقر الوزارة.

وبدوره، عبر السفير صالح الحصيني، عن تطلعاته إلى مواصلة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة والراسخة بين المملكة ومصر في شتى المجالات.

وإلى السيرة الذاتية للسفير صالح الحصيني:

هو صالح بن عيد الحصيني، وعُيّن سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية في يونيو ٢٠٢٤م.

المؤهلات العلمية:

تلقى السفير صالح الحصيني، تعليمه داخل المملكة العربية السعودية منذ مرحلة الطفولة وحتى المرحلة الجامعية، حيث حصل على:-

1- شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1980م.

2- ابتُعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على شهادة الماجستير في علم الاقتصاد من الجامعة الامريكية في العام 1986م.

المهام الحالية:

1- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية

2- عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المناصب التي شغلها السفير الحصيني من قبل:

1- سفير المملكة لدى الهند منذ يونيو 2022 حتى مايو 2024م.

2- مستشار تجاري واقتصادي في مكتب شؤون المهمات والمبادرات- الديوان الملكي بالمملكة.

3- صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف (2017 – 2020م).

4- عضو مجلس الشورى – رئيس لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة لعدة دورات (2005م – 2017م).

5- عضو مجلس الاتحاد البرلماني الدولي.

6- رئيس لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة في الاتحاد البرلماني الدولي.

7- وكيل الوزارة لشؤون الصناعة - وزارة التجارة والصناعة (1999م – 2005م).

8- العمل ضمن هيئة صندوق النقد الدولي -واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية (1991م – 1996م).

9- العمل في وزارة المالية السعودية (1980م – 1997م).

المهام الرئيسية:-

1- عضو فريق التفاوض السعودي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية:

أ- المشاركة في إعداد وثائق الانضمام.

ب- رئيس فريق دراسة آثار انضمام المملكة للمنظمة.

ج- المفاوض الرئيسي بشأن السلع الصناعية للانضمام للمنظمة.

د- المفاوض المشارك للمسائل النهائية لمفاوضات الانضمام.

2- مفاوضات مبادرة الغاز:

أ- عضو الفريق التفاوضي السعودي لمبادرة الغاز.

ب- المفاوض الرئيسي لمشاريع الكهرباء والبتروكيماويات في إطار مبادرة الغاز.

3- مشاريع الإصلاح الاقتصادي:

أ- رئيس فريق إعداد مشروع تعديل نظام رأس المال الأجنبي، وإعداد تنظيم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

ب- رئيس فريق إعداد تنظيم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.

ج- رئيس فريق صياغة الاستراتيجية الصناعية.

مجالس الإدارات واللجان:

أ- القطاع الصناعي:

1- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (12 عام).

2- عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

3- عضو مجلس إدارة بترومين.

4- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.

5- عضو مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.

6- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار).

7- عضو مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ورئيسا لإحدى دورات المجلس.

8- عضو مجلس إدارة الدار السعودية للخدمات الاستشارية.

ب- القطاع الاقتصادي:

1- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

2- عضو لجنة التخصيص ـ المجلس الاقتصادي الأعلى

3- عضو اللجنة التحضيرية لمجلس القوى العاملة

4- عضو اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للبترول والمعادن

5- عضو لجنة التوازن الاقتصادي.

6- عضو لجنة تسعير وإمدادات الغاز.

ج- قطاع النقل والاتصالات:

1- عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

2- عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة.

د- القطاع المالي:

1- رئيس مجلس إدارة شركة السعودي الهولندي المالية

2- عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين

ي- القطاع التجاري:

1- عضو لجنة الاختيار لجائزة التضامـن الإسـلامي لتعزيـز التجـارة بين الـدول الأعضـاء في منظمـة المؤتمر الإسلامي لعام ١٤٣٠هـ.