نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني سلطان حكمًا لمباراة المصري والجونة بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الجونة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.



وتنطلق هذه المباراة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.



ويضم طاقم التحكيم كل من حسني سلطان حكمًا للساحة ومعه كل من ماجد المليجي ومصطفى حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.



ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.