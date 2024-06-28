الحوثيون: استهدفنا 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط بالصواريخ الباليستية

جدة - نرمين السيد - أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، استهداف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الطيران الأمريكي والبريطاني نفذ 4 غارات على مواقع لـ الحوثيين في مديرية ماوية، التابعة لـ محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

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