العالم اليوم - أوباما: مستمر في دعم بايدن والأداء السيء في المناظرات وارد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 11:22 مساءً - أقر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الجمعة، بأن أداء الرئيس الديمقراطي جوبايدن كان "سيئا" في مناظرة أمام منافسه الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، يوم الخميس، إلا أنه أكد أنه مستمرفي دعم بايدن.

وقال أوباما على منصة إكس "الأداء السيء في المناظرات وارد.ثقوا بي، فأنا أعرف".

وكتب أوباما "لكن هذه الانتخابات لا تزال اختيارا بين شخص قاتل من أجل عامة الشعب طيلة حياته وبين آخر لا يبالي إلا بنفسه"، مضيفا"الليلة الماضية لم تغيّر ذلك".

وأضاف الرئيس الأميركي الأسبق: "لهذا السبب هناك الكثير على المحك في نوفمبر".

وكان تقرير صحفي سابق قد كشف أن باراك أوباما، "يخشى بشدة" من خسارة جو بايدن أمام ترامب، وأن أوباما بات يتدخل شخصيا لنقل النصائح وتوجيه حملة بايدن لمنع خسارته المحتملة أمام ترامب.

ومع اقتراب الانتخابات، يجري الرئيس بايدن مكالمات منتظمة مع أوباما لمتابعة السباق، كما يجري اتصالات خاصة به مع جيفري زينتس، كبير موظفي البيت الأبيض، وكبار مساعديه في حملة بايدن لوضع استراتيجية ونقل النصائح، وفقا لتقرير جديد من نيويورك تايمز.

وبعد المناظرة التلفزيونية التي أجريت الخميس، والظهور الذي وصف بـ"الضعيف" للمرشح الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، جو بايدن، بدأ طرح فكرة "تنحي" بايدن عن الترشيح لإعادة انتخابه.