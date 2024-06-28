رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: لا طرف منتصر في المناظرة بين بايدن وترامب

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

قال رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن، اليوم الجمعة، للقاهرة الإخبارية، إن المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بايدن وترامب، لا يوجد طرف منتصرا بها.





وأضاف رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن، أن ملف الهجرة هو أكثر الموضوعات الخلافية بين بايدن وترامب. وتابع أنهم لديهم آمال كبيرة بأن بايدن سيظهر بشكل أفضل في مناظرات سبتمبر المقبل. وأوضح أنه يأمل في ظهور بايدن بمناظرات سبتمبر بصحة أفضل والتأثير على أعداد كبيرة من الناخبين. ولفت إلى أن خطوة الحزب التالية في شهر أغسطس الإعداد للمناظرة المقبلة بين بايدن وترامب في سبتمبر.

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