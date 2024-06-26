نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يصدم الزمالك بهذا التصريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن وجهة نظره بشأن ما حدث من أزمة بين الزمالك والمارد الأحمر والغاء مباراة القمة ضمن منافسات دوري نايل المصري.

سيد عبد الحفيظ يصدم الزمالك بهذا التصريح

وقال عبد الحفيظ في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbc masr: "تعليقي على ما حدث بأزمة مباراة الأهلي والزمالك وموقف الاتحاد ورابطة الأندية هذا استخفاف بهم".

وتابع: "الغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مشهد مؤسف جدا للكرة المصرية بالطبع وتمت ادراة الموقف بشكل خاطئ رغم عدم اقتناعي بمبررات الفريق المنافس".

واختتم حديثه: "عندما يتم اسناد مباريات الترسانة وحرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس إلى الحكام أحمد الغندور ومحمود البنا فهم يستخفون بالزمالك ومطالبه".