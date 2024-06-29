عدم لعب القمة خوفًا من الأهلي؟.. الزمالك يوضح أسباب التراجع عن الانسحاب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سالم أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن بيان مجلس إدارة القلعة البيضاء، الذي يفيد باستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز بداية من مباراة سيراميكا كليوبترا المقرر لها غدًا السبت.

سالم: الغرض من عدم لعب القمة ضد الأهلي لم يكن تحديًا

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عبر الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "الزمالك راضي بنسبة 80٪ عن تحقيق مطالبه ".

وتابع: "الغرض من عدم لعب القمة ضد الأهلي لم يكن تحديا ولكن وقفة لتحقيق مطالب النادي".

وأضاف: "تم إحالة الحكام للتحقيق ورحيل بيريرا قبل بداية الموسم القادم ".

وشدد: "مجلس الإدارة يعمل لصالح الزمالك مع الاحترام لكل الآراء الأخري".

وأردف: "تفهمنا حديث احمد دياب بشأن ترتيب المباريات وإعلان جدول الدوري كاملا أمر هام".

وأكد: "تم الإتفاق علي عدم وضع جدول الدوري أو المؤجلات، عن طريق شخص واحد بل سيكون هناك عمل مؤسسي الفترة المقبلة ".

وأكمل: "الأزمة الأخيرة للزمالك أظهرت وجه قبيح لبعض الإعلاميين، وبشكل مبدئي سيتم مقاطعة بعض الوجوه الإعلامية التي تسبب فتنة".

واستطرد: "عدم لعب القمة خوفا من الأهلي حديث ساذج فقد حققنا الفوز فى اخر مباراة لعبناها فى القمة ".

واختتم أحمد سالم حديثه قائلًا: "عدم لعب القمة خوفا من الأهلي حديث ساذج فقد حققنا الفوز فى اخر مباراة لعبناها فى القمة ".