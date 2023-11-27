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شركة إماراتية تفوز بحقوق تشغيل حقلين نفطيين بالعراق

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة إماراتية تفوز بحقوق تشغيل حقلين نفطيين بالعراق من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 05:11 مساءً - – قالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الأحد إن شركة نفط الهلال بالإمارات فازت بحقوق تشغيل حقلين نفطيين في جولة تراخيص النفط والغاز الخامسة في البلاد.

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وأضافت الوزارة في البيان أن شركة أخرى فازت بحقوق حقل الحويزة النفطي في جولة التراخيص الخامسة للنفط والغاز.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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