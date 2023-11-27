شركة إماراتية تفوز بحقوق تشغيل حقلين نفطيين بالعراق

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 05:11 مساءً - – قالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الأحد إن شركة نفط الهلال بالإمارات فازت بحقوق تشغيل حقلين نفطيين في جولة تراخيص النفط والغاز الخامسة في البلاد.

وأضافت الوزارة في البيان أن شركة أخرى فازت بحقوق حقل الحويزة النفطي في جولة التراخيص الخامسة للنفط والغاز.