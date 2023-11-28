نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف أوبك+ يدرس زيادة خفض إنتاجه من النفط قبل اجتماع الخميس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:14 مساءً - – قال مصدر في تحالف أوبك+ يوم الاثنين إن التحالف يدرس زيادة خفض إنتاجه من النفط على الرغم من تأجيل اجتماعه بشأن السياسات إلى يوم الخميس المقبل وسط خلاف على حصص إنتاج بعض الدول.

يتوقع عدة محللين أن يمدد تحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج أو يزيدها في العام المقبل من أجل دعم الأسعار، التي تجاوزت يوم الاثنين 80 دولارا للبرميل بقليل انخفاضا من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر.

وتوقع مصدر في تحالف أوبك+ أن يتناول اجتماع الخميس خيار “الخفض الجماعي الإضافي”، دون أن يقدم تفاصيل.

وقالت مصادر في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري إن التحالف من المقرر أن يدرس إقرار تخفيضات إضافية.

وأظهرت مسودة جدول أعمال اطلعت عليها يوم الاثنين أن تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا سيبدأ اجتماعات عبر الإنترنت لتحديد مستويات إنتاج النفط الساعة 1300 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

وتم تأجيل الاجتماع من 26 نوفمبر. وقالت مصادر في أوبك+ إن ذلك يرجع إلى خلاف بشأن مستويات إنتاج المنتجين الأفريقيين، لكن مصادر قالت بعد ذلك إن التحالف يقترب من التوصل لتسوية بهذا الشأن.

وقالت وزارة النفط الكويتية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الكويت، الدولة العضو في أوبك، ملتزمة بأي قرارات تصدرها المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بحصص السوق وإنتاج النفط.

ويعقد أعضاء لجنة استشارية تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة محادثات الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. وسوف يعقب ذلك في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اجتماع لمجموعة صنع السياسات الوزارية في أوبك+ بالكامل، وفقا لجدول الأعمال.

تعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، أو قرابة 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022.

ويشمل ذلك خفضا طوعيا إضافيا من جانب السعودية والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر، وخفضا في الصادرات الروسية بواقع 300 ألف برميل يوميا يستمر حتى نهاية العام.