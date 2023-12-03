مال وأعمال

في اللقاء السادس عشر لصالون دوت الخليج.. توطين الصناعة قادر على حل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر في اللقاء السادس عشر لصالون دوت الخليج.. توطين الصناعة قادر على حل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:14 مساءً - تتصدر الصناعة المحلية أولويات المرحلة الراهنة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية وخاصة في ظل نقص النقد الأجنبي والضغط الذي تشكله فاتورة الاستيراد على الميزان التجاري وأيضًا السعي لزيادة حجم الصادرات المصرية لتعزيز مصادر العملة الأجنبية المستدامة، وناقش الجزء الثاني من اللقاء السادس عشر من صالون دوت الخليج الذي تنظمه جريدة دوت الخليج شهريًّا، خطط وأهداف توطين الصناعة بمشاركة نخبة من رجال الصناعة والاستثمار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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