نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتنام تطرح خطة بقيمة 15.5 مليار دولار للانتقال من طاقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - العربية دوت نت – طرحت فيتنام برنامجا بقيمة 15.5 مليار دولار للانتقال من طاقة الفحم، لكن خبراء البيئة حذّروا الأحد من أن الخطة لا ترقى إلى حجم الاحتياجات.

أكدت فيتنام بأنها ملتزمة الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، بدعم من برنامج “الشراكة المنصفة للانتقال في مجال الطاقة” والذي يقوم على مساعدة البلدان الأغنى لتلك النامية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع.

وأعلن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه عن “خطة تعبئة الموارد” البالغة قيمتها مليارات الدولارات على هامش قمة “كوب 28” المنعقدة في دبي، وفق وكالة “فرانس برس”.

لكن متخصصين في مجال البيئة أفادوا بأن نية فيتنام استخدام المصانع التي تعمل بالفحم حتى انقضاء مدة صلاحيتها وتقلص المساحة المتروكة للمجتمع المدني تثير المخاوف.

تضمنت خطة فيتنام بعض العناصر “المقلقة” خصوصا نيتها استخدام المصانع العاملة بالفحم بشكل “مرن” بدلا من إغلاقها باكرا، بحسب ليو روبرتس من مركز أبحاث “إي جي 3” المتخصص في شؤون البيئة.

وأضاف أن “ما يعنيه ذلك عمليا غير واضح”، مشيرا إلى أن الأمر يبعث رسالة واضحة مفادها بأن البلاد لا تنتقل بالسرعة أو الحجم المطلوبين وهو أمر “يثني عن الاستثمار في الطاقة المتجددة”.

وقال روبرتس إن الانتقال يستدعي كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن غياب عملية تشاور شاملة وواضحة حد من حجم طموحات خطة تعبئة الموارد.

وسُجن خمسة مدافعين عن البيئة بتهم التهرب الضريبي في فيتنام منذ العام الماضي فيما اتّهم خبير مستقل من الأمم المتحدة هانوي الشهر الماضي باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال روبرتس إن “الحملة الأمنية على المجتمع المدني لا تقوّض مضمون خطة تعبئة الموارد فحسب، بل أيضا مدى السهولة التي يمكن من خلالها إنجازها”.

وتعد فيتنام ثالث أكبر جهة في العالم تستقبل مشاريع الفحم الجديدة إذ بقيت تعتمد على الوقود الأحفوري في اقتصادها الذي يسجّل نموا سريعا.