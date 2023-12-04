إثيوبيا توقع اتفاقا لإنشاء مزرعة رياح بقيمة 600 مليون دولار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - – قالت وزارة المالية الإثيوبية يوم الأحد إنها وقعت اتفاقا مع شركة ايميا باور الإماراتية لبناء مزرعة رياح قدرتها 300 ميجاوات بتكلفة 600 مليون دولار.

يشير البنك الدولي إلى أن إثيوبيا الواقعة في القرن الإفريقي تتجه إلى مجال الطاقة المتجددة لتعزيز تغطية شبكة الكهرباء لديها والتي شملت 50% فقط من السكان في عام 2020، وهو ما يجعل نحو 60 مليون نسمة بدون كهرباء.

وقالت الوزارة في بيان إن مزرعة الرياح ستقام على مساحة 18 ألف فدان، وستوفر 2000 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتشغيل.

وتركز ايميا باور ومقرها دبي على مشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى.

وتستضيف إثيوبيا بالفعل مشروعين لطاقة الرياح في منطقتي أوروميا وتيجراي لكن وزارة المالية قالت إن المشروع الأحدث سيكون عند اكتماله أكبر محطة لتوليد طاقة الرياح في إثيوبيا.