مخاوف تعطل الإمدادات تدفع أسعار النفط للصعود

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:10 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما تسبب هجوم حوثي على ناقلة كيماويات في تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن مخاوف تباطؤ نمو الطلب ووجود فائض في الإمدادات قوضت المكاسب.

وأصاب صاروخ كروز أُطلق من اليمن ناقلة تجارية مما تسبب في نشوب حريق وأضرار دون وقوع إصابات.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 76.24 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 71.59دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة إنه على الرغم من أن الهجوم على السفينة ساعد في ارتفاع أسعار النفط فإن “المعنويات لا تزال سلبية… إذ لا يأتي دعم من جانب الطلب في معادلة النفط. الخلفية الأساسية غير مشجعة”.

وتسود حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل نشر تقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، سيعقبه قرار بشأن الفائدة.

كما تتوجه الأنظار إلى محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة بعد أن انتقدت العديد من الدول النسخة السابقة واعتبروها ضعيفة للغاية كونها أغفلت “التخلص التدريجي” من الوقود الأحفوري.