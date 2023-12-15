الاتحاد الأوروبي يفتح باب المفاوضات مع أوكرانيا للانضمام…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 01:15 صباحاً - وكالات _ اقتربت أوكرانيا خطوة أخرى من عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أن اتفق القادة في بروكسل على فتح مفاوضات مع الدولة التي مزقتها الحرب.

وفي إعلان مفاجئ في وقت متأخر من يوم الخميس، قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، وهو رئيس المجلس الأوروبي، إن الزعماء قرروا بدء مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا.

وقال عبر موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: “لقد قرر المجلس الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا”.

وتم منح صفة المرشح لجورجيا. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيفتح المفاوضات مع البوسنة والهرسك بمجرد الوصول إلى الدرجة اللازمة من الامتثال لمعايير العضوية ودعا المفوضية إلى تقديم تقرير بحلول مارس بهدف اتخاذ مثل هذا القرار.

“إشارة واضحة للأمل لشعوبهم ولقارتنا.”

ولم تتضح على الفور تفاصيل الاتفاق ولم يرد تأكيد بشأن ما إذا كانت المحادثات ستبدأ الآن أم في مارس.

وكان رؤساء الدول الأوروبية يستعدون لاجتماع صعب يستمر يومين حيث يكون دعم أوكرانيا على رأس جدول الأعمال، ويأتي الاجتماع في وقت حرج بالنسبة لأوكرانيا، حيث يتنقل الرئيس فولوديمير زيلينسكي في جميع أنحاء العالم، للحصول على مزيد من المساعدة في الحرب ضد الغزو الروسي.

وفي حديثه عبر موقع X، رد زيلينسكي على ميشيل قائلا إن ذلك “انتصار” لبلاده وأوروبا. وقال بحسب ترجمة لرويترز “انتصار يحفز ويلهم ويقوي”.

في غضون ذلك، وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القرار بأنه سيء، وقال عبر فيسبوك إن بلاده لم تشارك في عملية صنع القرار.