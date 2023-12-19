سنتامين مصر ترفع تقديراتها لاحتياطيات منجم السكري بنسبة 10%

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 06:18 مساءً - العربية نت _ رفعت شركة سنتامين للتعدين تقديرها لاحتياطي الذهب في منجم السكري بمصر 10% إلى 5.8 مليون أوقية.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن في بيان، إن الفهم الجيولوجي المحسن لمنجم السكري أدى لزيادة بمقدار 500 ألف أونصة في الاحتياطيات فوق الاحتياطي المقدر سابقا البالغ 5.3 مليون أونصة في خطة حديثة نشرتها الشركة بشأن دورة حياة المنجم في أكتوبر الماضي.

وأضافت الشركة أنها تعتزم ضمن برنامجها الجيولوجي لعام 2024 الذي يهدف لتنمية الموارد والاحتياطيات حفر 285 ألف متر في السكري، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت سنتامين إنها تتوقع ظهور نتائج التحليل الكامل لحملة حفر أولي بواقع 16 ألف متر في أعمال استكشافية بالصحراء الشرقية في الربع الأول من 2024 مع برنامج عمل للمتابعة يعتمد على تحليل النتائج.

وفي 2021، حصلت سنتامين على مناطق استكشافية جديدة تضم 19 ترخيصا وتغطي أكثر من 3 آلاف كيلو متر مربع داخل الصحراء الشرقية بمصر وفقا لموقع الهيئة العامة للثروة المعدنية المصرية.