مال وأعمال

السلع التموينية تتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام مستورد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية تتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام مستورد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد وصول خلال شهر فبراير 2024.

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر، مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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