نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث مع شركتين صينيتين فرص الاستثمار في الطاقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 01:20 مساءً - دوت الخليج – اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مع مسئولي شركتين صينيتين هما: “الصين الوطنية لمواد البناء” (CNBM) و”هوني كابيتال” (HONY Capital)؛ لاستعراض فرص التعاون والاستثمار والتمويل الممكنة في السوق المصرية بمجال توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات.

وأكد مدبولي، في مستهل الاجتماع، الأهمية التي توليها مصر لتوطين صناعات مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، التي تسهم في تعزيز نشر محطات الطاقة النظيفة، وهذا هو ما تستهدفه الحكومة فيما يتعلق بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وبدوره، أعرب وزير قطاع الأعمال، المهندس محمود عصمت، عن تطلعه لاستمرار العمل مع شركة “الصين الوطنية لمواد البناء” في مختلف مجالات عملها بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية.

ومن جانبه، قال بينج شو، رئيس شركة الصين الوطنية لمواد البناء إنها تتمتع بـ”خبرة عالمية” في عدة مجالات منها الأسمنت والزجاج والفايبر جلاس، بخلاف الخبرة المتوافرة لديها في مجال تصنيع مكونات الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة.

وأكد أن الشركة قادرة على توفير العملية الإنتاجية في مختلف مراحلها بالنسبة لإنتاج الخلايا الشمسية على ضوء توافر عناصر الإنتاج في مصر.

وأضاف أن الشركة تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتصنيع الخلايا الشمسية، وأنها قادرة على الوصول إلى نسبة تصنيع محلي تصل إلى 90% من المنتج النهائي.

كما تطرق رئيس الشركة إلى جهودها وخبراتها في مجال تصنيع أشباه الموصلات، التي تمثل مدخلا مهما في صناعة السيارات الكهربائية، معربا عن تطلع الشركة للتعاون مع مصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال أشباه الموصلات.

وأكد شو العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والصين، وتطلع الشركة لتقديم خبراتها في إطار التعاون في مجالي الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات، وأن تصبح مصر مركزا مهما لعمليات الشركة، ونموذجا رائدا في المنطقة في هذا الصدد.

وأشار إلى إمكانية البدء في التعاون في مجال تصنيع الخلايا الشمسية، بما يسهم في زيادة حجم الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس شركة هوني كابيتال أن الشركة بإمكانها توفير التمويل لمصر لدعمها على المضي قدما في مجالات التعاون المقترحة.

وأكد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، أهمية الاستمرار في المشاورات، دفعا لسبل التعاون المشترك مع الشركة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه للحصول على تفاصيل ورؤية محددة من الشركة للتعاون بين الجانبين في المجالات المقترحة.