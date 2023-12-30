وزيرة التخطيط تبحث مع سفيرة الولايات المتحدة تعزيز سبل…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 ديسمبر 2023 01:16 مساءً - التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية هيرو مصطفى غارغ، والوفد المرافق لها لبحث تعزيز سبل التعاون بين الطرفين.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من وضع الخطط الاستثمارية السنوية، وضمان توجيه الاستثمارات العامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، بالتركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وتقلل الفجوات التنموية بين محافظات مصر.

كما أشارت السعيد إلى دور الوزارة في تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، إلى جانب تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية.

كما تطرقت السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة والتي تشرف عليها، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي، بنك الاستثمار القومي ، المركز الديموغرافي، معهد التخطيط القومي، بالإضافة إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تناولت الحديث حول المبادرات والبرامج الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة، وعلي رأسها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، و برنامج تنمية الأسرة المصرية، فضلا عن مركز مصر للابتكار وريادة الأعمال، المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، جائزة مصر للتميز الحكومي، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المنظومة القومية لمعلومات سوق العمل، ومبادرة سفراء التنمية المستدامة “كن سفيرا”.

وحضر اللقاء منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، محمد العقبي المشتشار الإعلامي للوزارة.

وحضر من الوفد الأمريكي وراجيف وادواني المستشار المعني بالشئون الاقتصادية، لورا جونزاليس مدير النمو الاقتصادي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دوري وينتر موظفة إقليمية للصين بالقسم الاقتصادي.