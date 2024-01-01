رئيس الوزراء: الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يناير 2024 11:18 صباحاً - دوت الخليج – أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وأوضح مدبولي، في بيان لمجلس الوزراء، مساء اليوم، أن القرار جاء بمناسبة عيد الميلاد.